Россия запугивает Украину и Запад ради тишины на 9 мая

Путинский режим уже второй раз за неделю угрожает нанести удары по центру Киева в случае, если перемирия на "день победы" не будет.
Как передает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, российский МИД направил дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с угрозами.
Москва потребовала, чтобы дипломаты других стран отнеслись "с серьезностью" к сообщению минобороны РФ, в котором оно угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Москву атакуют во время перемирия.
Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств".
В МИД РФ заверили, что ответный удар может быть нанесен "в том числе по центрам принятия решений".
Отдельно Захарова пожаловалась, что когда президент Украины Владимир Зеленский намекнул на "участие" украинских беспилотников в параде ко "дню победы", никто на саммите Европейского политического сообщества его не "одернул".
Также она цинично добавила, что Россия якобы не выступает с позиции агрессии.
Напомним, 4 мая министерство обороны России объявило о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал установить перемирие с Украиной 8-9 мая.
При этом в ведомстве добавили, что если Украина атакует Москву во время празднования "дня победы", по центру Киева будет нанесен массированный удар.
Местных жителей и иностранных дипломатов призвали эвакуироваться из Киева.