RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия запугивает Украину и Запад ради тишины на 9 мая

21:57 06.05.2026 Ср
2 мин
В МИД РФ обратились к жителям Киева и иностранным дипломатам
aimg Иван Носальский
Фото: Мария Захарова, спикер МИД РФ (Getty Images)

Путинский режим уже второй раз за неделю угрожает нанести удары по центру Киева в случае, если перемирия на "день победы" не будет.

Как передает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Читайте также: Россия сорвала режим прекращения огня, Украина определит дальнейшие действия, - Зеленский

По словам Захаровой, российский МИД направил дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с угрозами.

Москва потребовала, чтобы дипломаты других стран отнеслись "с серьезностью" к сообщению минобороны РФ, в котором оно угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Москву атакуют во время перемирия.

Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств".

В МИД РФ заверили, что ответный удар может быть нанесен "в том числе по центрам принятия решений".

Отдельно Захарова пожаловалась, что когда президент Украины Владимир Зеленский намекнул на "участие" украинских беспилотников в параде ко "дню победы", никто на саммите Европейского политического сообщества его не "одернул".

Также она цинично добавила, что Россия якобы не выступает с позиции агрессии.

Заявление минобороны РФ

Напомним, 4 мая министерство обороны России объявило о том, что российский диктатор Владимир Путин приказал установить перемирие с Украиной 8-9 мая.

При этом в ведомстве добавили, что если Украина атакует Москву во время празднования "дня победы", по центру Киева будет нанесен массированный удар.

Местных жителей и иностранных дипломатов призвали эвакуироваться из Киева.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеРакетный удар