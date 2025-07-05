Росія залучить військових Лаосу до розмінування Курської області, - ГУР

Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях.

Як зазначає українська розвідка, чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну, - Лаос.

"Наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій курської області РФ", - повідомляє ГУР.

Влада Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 так званих "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курської області. Крім цього, Лаос надає безкоштовну допомогу РФ для реабілітації поранених військових.

"Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України", - йдеться у повідомлення.

