Россия привлечет военных Лаоса к разминированию Курской области, - ГУР

Кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях.

Как отмечает украинская разведка, очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну, - Лаос.

"Сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий курской области РФ", - сообщает ГУР.

Власти Лаоса на начальном этапе выражают готовность отправить в Россию до 50 так называемых "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курской области. Кроме этого, Лаос предоставляет бесплатную помощь РФ для реабилитации раненых военных.

"Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.