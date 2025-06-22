Путін купує вплив в Африці: ГУР розкрило, як Москва просуває свої інтереси

Росія активно просуває свої інтереси в Африці. Для цього російські державні корпорації, зокрема РЖД і "Росатом", використовують інфраструктурні проєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

"Російський вплив на Африку через інфраструктурні проєкти - це дестабілізуючий фактор, котрий під обгорткою допомоги у розвитку призводить до залежності від Москви. Росіяни використовують цей підхід на глобальному рівні", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Так, російська залізниця (РЖД) розглядає реалізацію проєктів у Буркіна-Фасо, Гані та ПАР. У травні в Росії затвердили концепцію гуманітарних проєктів за кордоном до 2030 року.

Така концепція передбачає фінансування російськомовних шкіл, профільних ліцеїв, а також залучення іноземних студентів через стипендії для навчання в Росії.

"Росатом" паралельно просуває проєкти, щоб отримати лояльність технологічної еліти. Окрім підготовки персоналу для АЕС, йдеться про створення повноцінної національної освітньої системи, яка працює на російські інтереси.

Як зазначає ГУР, розглядається можливість відкриття філій російських вишів поблизу АЕС в Єгипті (Олександрія) - як елемент довгострокового кадрового впливу.