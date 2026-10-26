Росія залучила ще один авіазавод до виробництва модулів УМПК для КАБів
Росія залучила Смоленський авіаційний завод до виробництва універсальних модулів планування та корекції (УМПК) для КАБів. До цього висновку дійшли аналітики Центру оборонних реформу. Підприємство входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і було відоме насамперед виробництвом ракет Х-59 та Х-101.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру оборонних реформ (CDR).
Що показали платежі
За даними CDR, зв'язок СмАЗ із виробництвом УМПК підтверджують платежі за консольні елементи, профілі та вставки з позначкою "для УМПК". Їх завод здійснював через ТРВ-Інжиніринг, централізованого оператора закупівель КТРВ, за контрактом № 3452/КП-25 від 14 травня 2025 року. 22 травня підприємство сплатило аванс у 138,32 млн рублів, або 70% вартості замовлення.
Окремо завод купував приводи постійного струму за контрактом від 29 квітня 2025 року: вісім платежів стосувалися 12 156 приводів. CDR зіставив їх із партією сервоприводів SR300, за яку "Омнітрейд" отримав кошти за договором того ж дня, і зазначає, що кількість, розміри партій і послідовність платежів збігаються. У відкритих джерелах підтвердження причетності СмАЗ до УМПК раніше не знаходили.
Чому це важливо
У звіті пояснюють, що серії SR застосовують у керованих авіабомбах, а свідчень їх використання в серійних крилатих ракетах чи БпЛА аналітики не знайшли. Тому паралельні закупівлі конструкційних елементів з позначкою "для УМПК" CDR вважає підтвердженням гіпотези про участь заводу у виготовленні комплектів. У 2025 році СмАЗ заплатив за приводи та конструкційні елементи для УМПК близько 3,5 млрд рублів (приблизно 42 млн доларів).
У CDR роблять висновок, що залучення нових підприємств може свідчити про намір Росії підтримувати інтенсивні наступальні дії тривалий час. Фінансові дані ТРВ-Інжиніринг за 2025 рік перебувають у розпорядженні самого центру.
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Як повідомлялося в серпні, Україна вже офіційно закуповує нову керовану авіабомбу для Збройних сил, а паралельно розробляє ще майже десяток аналогічних зразків зброї, здатних змінити ситуацію в небі.