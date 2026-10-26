ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Росія залучила ще один авіазавод до виробництва модулів УМПК для КАБів

11:42 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
Росія залучила ще один авіазавод до виробництва модулів УМПК для КАБів Фото: КАБ-500 (ДСНС)
Додати як бажане джерело в Google

Росія залучила Смоленський авіаційний завод до виробництва універсальних модулів планування та корекції (УМПК) для КАБів. До цього висновку дійшли аналітики Центру оборонних реформу. Підприємство входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і було відоме насамперед виробництвом ракет Х-59 та Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру оборонних реформ (CDR).

Що показали платежі

За даними CDR, зв'язок СмАЗ із виробництвом УМПК підтверджують платежі за консольні елементи, профілі та вставки з позначкою "для УМПК". Їх завод здійснював через ТРВ-Інжиніринг, централізованого оператора закупівель КТРВ, за контрактом № 3452/КП-25 від 14 травня 2025 року. 22 травня підприємство сплатило аванс у 138,32 млн рублів, або 70% вартості замовлення.

Окремо завод купував приводи постійного струму за контрактом від 29 квітня 2025 року: вісім платежів стосувалися 12 156 приводів. CDR зіставив їх із партією сервоприводів SR300, за яку "Омнітрейд" отримав кошти за договором того ж дня, і зазначає, що кількість, розміри партій і послідовність платежів збігаються. У відкритих джерелах підтвердження причетності СмАЗ до УМПК раніше не знаходили.

Чому це важливо

У звіті пояснюють, що серії SR застосовують у керованих авіабомбах, а свідчень їх використання в серійних крилатих ракетах чи БпЛА аналітики не знайшли. Тому паралельні закупівлі конструкційних елементів з позначкою "для УМПК" CDR вважає підтвердженням гіпотези про участь заводу у виготовленні комплектів. У 2025 році СмАЗ заплатив за приводи та конструкційні елементи для УМПК близько 3,5 млрд рублів (приблизно 42 млн доларів).

У CDR роблять висновок, що залучення нових підприємств може свідчити про намір Росії підтримувати інтенсивні наступальні дії тривалий час. Фінансові дані ТРВ-Інжиніринг за 2025 рік перебувають у розпорядженні самого центру.

Читайте також: В Україні розробляють КАБи з реактивними двигунами з дальністю у сотні кілометрів

Як повідомлялося в серпні, Україна вже офіційно закуповує нову керовану авіабомбу для Збройних сил, а паралельно розробляє ще майже десяток аналогічних зразків зброї, здатних змінити ситуацію в небі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України Росавіація Miltech
Новини
Поки Росія тисне на Україну, серйозних переговорів не буде, - Сибіга
Поки Росія тисне на Україну, серйозних переговорів не буде, - Сибіга
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом