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Росія залучила більше 300 солдатів для провокації на кордоні з Україною, - ЦНС

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Середа 03 травня 2023 14:20
Росія залучила більше 300 солдатів для провокації на кордоні з Україною, - ЦНС Фото: російські окупанти (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, які дислокуються в Брянській та Курській області, отримали військову форму ЗСУ. Ймовірно ворог готує провокацію, аби дискредитувати нашу армію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Ми вже повідомляли, що російські військовослужбовці, які дислокуються у вищезгаданих областях, отримали українську військову форму. Не виключені терористичні акти на території Росії, або імітація захоплення заручників", - пише пресслужба.

Операцією займаються загони "Шторм" зі складу 13 тп і 1 мсп 1ТА, які зосереджені в районі Іванівське Курської області й Ямноє Брянської області. Кожен загін налічує по 160 військових.

"Ми публікуємо ці дані аби ворог розумів, що нам відомі його плани й їх реалізація не призведе до бажаного у Москві результату", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російським окупантам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, видали українську військову форму.

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