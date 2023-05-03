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Россия привлекла более 300 солдат для провокации на границе с Украиной, - ЦНС

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Среда 03 мая 2023 14:20
Россия привлекла более 300 солдат для провокации на границе с Украиной, - ЦНС Фото: российские оккупанты (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, дислоцирующиеся в Брянской и Курской области, получили военную форму ВСУ. Вероятно, враг готовит провокацию, чтобы дискредитировать нашу армию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Мы уже сообщали, что российские военнослужащие, которые дислоцируются в вышеупомянутых областях, получили украинскую военную форму. Не исключены террористические акты на территории России, или имитация захвата заложников", - пишет пресс-служба.

Операцией занимаются отряды "Шторм" из состава 13 тп и 1 мсп 1ТА, которые сосредоточены в районе Ивановское Курской области и Ямное Брянской области. Каждый отряд насчитывает по 160 военных.

"Мы публикуем эти данные, чтобы враг понимал, что нам известны его планы и их реализация не приведет к желаемому в Москве результату", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писалj о том, что российским оккупантам, дислоцирующимся в Брянской и Курской областях, выдали украинскую военную форму.

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