Росія залучає жінок з Африки до виробництва "Гераней", - розслідування

Нагадаємо, що країна-агресорка системно шукає людські ресурси за кордоном як для роботи на військових заводах, так і для безпосередньої участі у бойових діях.

Зокрема, наприкінці жовтня стало відомо, що росіяни залучають до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців із країн Африки та Азії.

За даними західних медіа, РФ масштабно вербує африканців на війну проти України, роблячи ставку на найбідніші та найбільш неблагополучні держави континенту.

Серед країн, де Москва активно шукає рекрутів, фігурують Зімбабве, Бурунді, Сьєрра-Леоне, а також Мадагаскар, де російські вербувальники почали діяти після тамтешнього державного перевороту.

Крім того, Кремль не вперше маскує залучення іноземців до свого оборонно-промислового комплексу під навчання чи легальний заробіток.