Россия привлекает женщин из Африки к производству "Гераней", - расследование

Напомним, что страна-агрессорка системно ищет человеческие ресурсы за границей как для работы на военных заводах, так и для непосредственного участия в боевых действиях.

В частности, в конце октября стало известно, что россияне вовлекают в штурмы на Гуляйпольском направлении наемников из стран Африки и Азии.

По данным западных медиа, РФ масштабно вербует африканцев на войну против Украины, делая ставку на беднейшие и наиболее неблагополучные государства континента.

Среди стран, где Москва активно ищет рекруты, фигурируют Зимбабве, Бурунди, Сьерра-Леоне, а также Мадагаскар, где российские вербовщики начали действовать после тамошнего государственного переворота.

Кроме того, Кремль не впервые маскирует привлечение иностранцев в свой оборонно-промышленный комплекс под обучение или легальный заработок.