Російське Міноборони повідомило, що підрозділи КНДР, які раніше допомагали армії РФ стримувати український контрнаступ у районі Курської області, тепер задіяні в розмінуванні.

За даними південнокорейських, українських і західних структур, Пхеньян спрямував близько 14 тисяч військових, при цьому понад 6 тисяч із них загинули в боях.

Українські сили в серпні 2024 року увійшли на територію області та протягом кількох місяців утримували значні ділянки.

Москва заявляла, що змогла повернути контроль за підтримки північнокорейських підрозділів.

Військова співпраця Пхеньяну та Москви

Роль КНДР в інженерних роботах російська сторона подає як свідчення поглиблення двосторонніх зв'язків. У Пхеньяні стверджували, що співпраця буде "просуватися без зупинки".

На опублікованих РФ кадрах північнокорейським солдатам демонстрували різні типи мін та обладнання, після чого вони брали участь у навчальних заняттях.

"Вони чудові хлопці, швидко вчаться, уважно слухають і роблять записи", - заявив один із російських командирів під позивним "Велес". Інший командир, "Лісник", стверджував: "Вони на рівних із моїми саперами, виконують ті самі завдання".

Наслідки бойових дій

За даними російського видання, військовослужбовці зіткнулися з "раніше небаченою щільністю" мін, які, як стверджують у РФ, залишили українські сили.

Представник Кремля Дмитро Пєсков говорив про "безкорисливу, героїчну допомогу" північнокорейських військових і заявив: "Ми ніколи не забудемо цю допомогу... наші корейські друзі дійсно допомагають нам, і ми високо це цінуємо".