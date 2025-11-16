Росія залучає солдатів КНДР до розмінування Курської області

Північнокорейські військові продовжують брати участь в операціях Росії на окупованих територіях, посилюючи співпрацю двох режимів і демонструючи масштаб залучення Пхеньяну у війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Російське Міноборони повідомило, що підрозділи КНДР, які раніше допомагали армії РФ стримувати український контрнаступ у районі Курської області, тепер задіяні в розмінуванні.
За даними південнокорейських, українських і західних структур, Пхеньян спрямував близько 14 тисяч військових, при цьому понад 6 тисяч із них загинули в боях.
Українські сили в серпні 2024 року увійшли на територію області та протягом кількох місяців утримували значні ділянки.
Москва заявляла, що змогла повернути контроль за підтримки північнокорейських підрозділів.
Роль КНДР в інженерних роботах російська сторона подає як свідчення поглиблення двосторонніх зв'язків. У Пхеньяні стверджували, що співпраця буде "просуватися без зупинки".
На опублікованих РФ кадрах північнокорейським солдатам демонстрували різні типи мін та обладнання, після чого вони брали участь у навчальних заняттях.
"Вони чудові хлопці, швидко вчаться, уважно слухають і роблять записи", - заявив один із російських командирів під позивним "Велес". Інший командир, "Лісник", стверджував: "Вони на рівних із моїми саперами, виконують ті самі завдання".
За даними російського видання, військовослужбовці зіткнулися з "раніше небаченою щільністю" мін, які, як стверджують у РФ, залишили українські сили.
Представник Кремля Дмитро Пєсков говорив про "безкорисливу, героїчну допомогу" північнокорейських військових і заявив: "Ми ніколи не забудемо цю допомогу... наші корейські друзі дійсно допомагають нам, і ми високо це цінуємо".
Нагадуємо, що Північна Корея заявила, що розглядає нещодавні консультації США і Південної Кореї з питань безпеки, а також чергові спільні маневри союзників як пряму загрозу, попередивши, що в разі подальшого тиску готова перейти до наступальних заходів.
Зазначимо, що Північна Корея провела черговий випробувальний пуск, випустивши балістичну ракету в напрямку моря біля східного узбережжя, що підтвердили збройні сили Південної Кореї та влада Японії.