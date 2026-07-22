Росія залишила без світла понад 100 тисяч жителів Чернігівщини

Причиною цього стала атака ворога на енергооб'єкт.

За попередніми даними, знеструмлено понад 100 тисяч споживачів.

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах", - йдеться у заяві.

В обленерго також додали, що відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.