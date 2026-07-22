Россия оставила без света более 100 тысяч жителей Черниговщины

Причиной тому стала атака врага на энергообъект.

По предварительным данным, обесточено более 100 тысяч потребителей.

"В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточено более 100 тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах", - говорится в заявлении.

В облэнерго также добавили, что восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация с безопасностью.