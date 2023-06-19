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Росія залишатиметься для Молдови загрозою на багато років, - Санду

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія залишатиметься серйозною загрозою для Молдови протягом багатьох років.

Про це сказала президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Well.

"Поточна геополітична ситуація показує, що Росія залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом багатьох років і загрожує нашій демократії", - сказала Санду.

Також вона нагадала про зобов'язання Молдови до 2030 року бути готовою до вступу до Європейського Союзу і заявила, що країна продовжуватиме працювати над зменшенням впливу російської пропаганди та дезінформації, щоб зберегти підтримку населення для інтеграції до ЄС.

За словами президента, в Молдові спостерігається поєднання зусиль тих, хто багато років працював на Росію та корумповані групи, які мають вигоду від слабкості країни.

Санду також наголосила на підтримці України.

"Інакше ми ризикуємо опинитися у світі, де державні кордони більше не поважають", - додала президент Молдови.

Прагнення Молдови вступити до ЄС

Президент Молдови Майя Санду нещодавно заявила, що її країна хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії.

Також вона зазначила, що Молдова сподівається приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров’ям, попри нинішню присутність там російських військ.

В червні 2022 року Єврорада надала Молдова статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Для початку фактичних переговорів щодо вступу до ЄС Молдова має виконати дев'ять рекомендацій Єврокомісії. Цільовими сферами є: правосуддя, боротьба з корупцією та організованою злочинністю, деолігархізація, реформа державного управління та державних послуг, управління державними фінансами, посилення ролі громадянського суспільства в процесах прийняття рішень та захисту прав людини.

При цьому у Європарламенті вважають, що країна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

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