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Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС через загрозу з боку Росії, - Санду

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Молдова, Четвер 18 травня 2023 17:50
Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС через загрозу з боку Росії, - Санду Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду в інтерв’ю AFP.

"Звісно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається в Україні, але ми відчуваємо ризик і вважаємо, що можемо врятувати нашу демократію лише ставши частиною ЄС. Росія буде залишатися джерелом нестабільності у найближчі роки. Ми маємо захистити себе", - сказала Санду.

Вона додала, що розраховує на початок переговорів про вступ у найближчі місяці.

"Ми хотіли б, щоб це (вступ до ЄС, - ред.) відбулося якнайшвидше", - зазначила президент Молдови.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року.

Також раніше ми писали, що 19 квітня Молдова надіслала до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу в ЄС.

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