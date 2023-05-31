Молдова сподівається вступити до ЄС разом із Придністров’ям до 2030 року
Молдова сподівається приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров’ям, попри нинішню присутність там російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Молдови Майю Санду в інтерв'ю Bloomberg.
Вона вважає, що вирішенням конфлікту з Придністров'ям стане проведення економічних реформ і боротьба з корупцією. Це, на її думку, поставить Молдову на чіткий шлях вступу до ЄС і покаже людям у Придністров’ї, що зв’язки з блоком, а не Росією, принесуть користь їхньому життю.
"Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз’єднання", - сказала Санду.
При цьому уряд Кишинева звинувачує Росію в тому, що вона прагне завадити прагненню Молдови вступити в ЄС шляхом розпалювання нестабільності, підтримки прокремлівських політичних сил і організації протестів проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та верховенства права.
У лютому Молдова отримала розвіддані від України, про те, що Росія намагається повалити законний уряд країни.
"Ми відчули спроби Росії дестабілізувати нашу країну та підірвати наші зусилля з побудови сильних інституцій і сильних демократичних процесів, і тому інтеграція в ЄС є для нас такою важливою", - сказала Санду.
Окрім того, проросійські політичні партії закликають до відставки Санду, адже реформи уряду перед вступом до ЄС включають зусилля по боротьбі з корупцією та придушення олігархів, яких звинувачують у виснаженні державних фінансів. Проте президент сказала, що готується переобратися наступного року, щоб зберегти проєвропейські настрої.
Придністров'я
Невизнану державу підтримує Росія, надаючи їй військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку. Вона навіть утримує понад тисячу військових у Придністров’ї, що, на думку західних військових аналітиків, становить загрозу як для стабільності в Молдові, так і для безпеки в Україні на сході.
З огляду на це, Молдові необхідно дійти до мирного вирішення протистояння з Придністров’ям, адже заморожений конфлікт може зірвати будь-які шанси на приєднання до ЄС.
Прагнення Молдови вступити до ЄС
В червні 2022 року Єврорада надала Молдова статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Для початку фактичних переговорів щодо вступу до ЄС Молдова має виконати дев'ять рекомендацій Єврокомісії. Цільовими сферами є: правосуддя, боротьба з корупцією та організованою злочинністю, деолігархізація, реформа державного управління та державних послуг, управління державними фінансами, посилення ролі громадянського суспільства в процесах прийняття рішень та захисту прав людини.
При цьому у Європарламенті вважають, що країна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.