Росія закриває небо над полігоном, звідки запускала "Орєшнік": що відомо

Росія закриває повітряний простір над ракетним полігоном "Капустин Яр". Обмеження можуть свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний NOTAM, отриманий Федеральним управлінням цивільної авіації США.
Заборона на польоти діятиме 12 і 13 травня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.
У повідомленні вказано, що закриття охоплює від рівня землі до необмеженої висоти, що є типовою ознакою ракетних випробувань або запусків.
Усі повітряні судна отримали заборону на перебування в цьому районі у зазначений період.
Це вже не перший випадок, коли закриття повітряного простору над полігоном збігається з активністю російських військових.
Подібні повідомлення публікували також у грудні: 11-13 та 16-21 грудня.
Вже 13 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні із застосуванням різних типів ракет - балістичних, крилатих і гіперзвукових.
Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявною інформацією, може нести як ядерну, так і звичайну боєголовку.
Точні технічні характеристики залишаються засекреченими. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що швидкість ракети може сягати 10 Махів, тобто близько 2,5-3 км/с. Ймовірна дальність польоту - до 5500 км.
За оцінкою українських військових, "Орєшнік" розвиває швидкість понад 3,5 км/с та несе шість бойових блоків, кожен з яких споряджений суббоєприпасами. Така конфігурація ускладнює її перехоплення, попри наявність сучасних систем протиракетної оборони.
Нагадаємо, що військовий експерт Іван Ступак порекомендував слідкувати за офіційним ресурсом посольства США в Україні.
Він нагадав, що минулого разу, коли Росія планувала використати "Орєшнік", то за 72 години американська сторона вивісила оголошення про те, що найближчими днями оголошується підвищена загроза для громадян США в Україні й всі американські підприємства розпустили свій персонал.
Крім того, посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад на Україну.
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