Россия закрывает небо над полигоном, откуда запускала "Орешник": что известно

Россия закрывает воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр". Ограничения могут свидетельствовать о подготовке к запуску баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM , полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.

Запрет на полеты будет действовать 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.

В сообщении указано, что закрытие охватывает от уровня земли до неограниченной высоты, что является типичным признаком ракетных испытаний или запусков.

Все воздушные суда получили запрет на пребывание в этом районе в указанный период.

Это уже не первый случай, когда закрытие воздушного пространства над полигоном совпадает с активностью российских военных.

Подобные сообщения публиковали также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря.

Уже 13 декабря Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.

Что известно об "Орешнике":

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющейся информации, может нести как ядерную, так и обычную боеголовку.

Точные технические характеристики остаются засекреченными. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что скорость ракеты может достигать 10 Махов, то есть около 2,5-3 км/с. Вероятная дальность полета - до 5500 км.

По оценке украинских военных, "Орешник" развивает скорость более 3,5 км/с и несет шесть боевых блоков, каждый из которых снаряжен суббоеприпасами. Такая конфигурация затрудняет ее перехват, несмотря на наличие современных систем противоракетной обороны.