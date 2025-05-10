Россия закрывает небо над полигоном, откуда запускала "Орешник": что известно
Россия закрывает воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр". Ограничения могут свидетельствовать о подготовке к запуску баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий NOTAM, полученный Федеральным управлением гражданской авиации США.
Запрет на полеты будет действовать 12 и 13 мая с 06:00 до 16:00 по местному времени.
В сообщении указано, что закрытие охватывает от уровня земли до неограниченной высоты, что является типичным признаком ракетных испытаний или запусков.
Все воздушные суда получили запрет на пребывание в этом районе в указанный период.
Это уже не первый случай, когда закрытие воздушного пространства над полигоном совпадает с активностью российских военных.
Подобные сообщения публиковали также в декабре: 11-13 и 16-21 декабря.
Уже 13 декабря Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с применением различных типов ракет - баллистических, крылатых и гиперзвуковых.
Что известно об "Орешнике":
Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющейся информации, может нести как ядерную, так и обычную боеголовку.
Точные технические характеристики остаются засекреченными. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что скорость ракеты может достигать 10 Махов, то есть около 2,5-3 км/с. Вероятная дальность полета - до 5500 км.
По оценке украинских военных, "Орешник" развивает скорость более 3,5 км/с и несет шесть боевых блоков, каждый из которых снаряжен суббоеприпасами. Такая конфигурация затрудняет ее перехват, несмотря на наличие современных систем противоракетной обороны.
Предупреждение США
Напомним, что военный эксперт Иван Ступак порекомендовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине.
Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия планировала использовать "Орешник", то за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.
Кроме того, посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении на Украину.
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