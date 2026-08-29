Росія зав'язла в Україні, але намагається впливати на Захід, - командувач силами Фінляндії

Командувач Оборонними силами Фінляндії Янне Яаккола заявив, що Росія зав'язла у війні проти України, і тому все активніше використовує інформаційні та інші методи впливу на Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментарі для Yle .

За словами Яаккола, прямої військової загрози з боку Росії немає. Однак він наголосив, що на його думку, не можна забувати про нарощування російської військової присутності у прикордонних із Фінляндією районах.

"Одночасно ми бачимо в нашому найближчому регіоні роботу з нарощування потужності, про яку рішення було прийнято вже в 2022 році, тобто ось це будівництво інфраструктури, про яке багато говорилося публічно. Створюються умови для того, щоб у якийсь момент туди можна було перекидати війська", - сказав командувач силами Фінляндії.

Він додав, що якщо посилатися на озвучені російською владою плани, Росія має намір потроїти свою військову міць у сухопутному компоненті. Яаккола наголосив, що терміни повністю залежать від того, як далі розвиватиметься ситуація в Україні.