Росія зав'язла в Україні, але намагається впливати на Захід, - командувач силами Фінляндії
Командувач Оборонними силами Фінляндії Янне Яаккола заявив, що Росія зав'язла у війні проти України, і тому все активніше використовує інформаційні та інші методи впливу на Захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментарі для Yle.
За словами Яаккола, прямої військової загрози з боку Росії немає. Однак він наголосив, що на його думку, не можна забувати про нарощування російської військової присутності у прикордонних із Фінляндією районах.
"Одночасно ми бачимо в нашому найближчому регіоні роботу з нарощування потужності, про яку рішення було прийнято вже в 2022 році, тобто ось це будівництво інфраструктури, про яке багато говорилося публічно. Створюються умови для того, щоб у якийсь момент туди можна було перекидати війська", - сказав командувач силами Фінляндії.
Він додав, що якщо посилатися на озвучені російською владою плани, Росія має намір потроїти свою військову міць у сухопутному компоненті. Яаккола наголосив, що терміни повністю залежать від того, як далі розвиватиметься ситуація в Україні.
Що важливо знати
Нагадаємо, сьогодні заступник керівника ОП Павло заявив, що росіяни поступово втрачають темп на фронті. Водночас, командування України готує подальші активні дії за окремими напрямками.
Також зазначимо, що цього тижня директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув із несподіваним візитом до Москви. У ЗМІ була інформація, що він нібито застеріг російську сторону, щоб вона не нападала на НАТО.
При цьому за інформацією Bloomberg, європейські чиновники переконані, що поки що немає жодних підтверджень того, що Росія готується до військового нападу на країни НАТО чи Балтії.
До речі, президент США Дональд Трамп, коментуючи цю тему, теж сказав, що Росія не збирається нападати на НАТО, додавши, що такої проблеми немає.