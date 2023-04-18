"Зернова угода" перебуває під загрозою зриву, - міністр економіки України

Робота "зернової угоди" може бути призупинена на тлі блокування експорту українського зерна з боку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Вона ("зернова угода" - ред.) знаходиться під загрозою зриву, Росія знову заблокувала інспекцію судів", - наголосила чиновниця.

Свириденко уточнила, що зараз для України дуже важливо відновити транзит зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину, оскільки в іншому випадку наша країна може виявитися заблокованою.

"Ми не можемо разом з нашими партнерами дати Росії можливість скористатися цією ситуацією", - додала міністр.