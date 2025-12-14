Росія - загроза: Фінляндія скликає саміт країн Східного флангу

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час виступу в ефірі фінського телебачення заявив, що 16 грудня в Гельсінкі пройде саміт Східного флангу за участю Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії. Учасники саміту планують домовитися про співпрацю в розбудові оборони та спільну позицію в рамках ЄС.

"Росія є загрозою сьогодні, завтра і в довгому майбутньому. Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи", - сказав Орпо.

За його словами, лідери вказаних країн планують "надіслати Брюсселю чіткий сигнал" та отримати гроші на оборонні проєкти - для початку в розмірі 1,5 млрд євро. Проте вже наступного року в багаторічному бюджеті ЄС витрати можуть сягнути 135 мільярдів євро.

Серед планів новоствореної групи країн Східного флангу - отримати фінансування на покращення безпеки кордонів, протиповітряну оборону, виявлення та протидію безпілотникам, а також розвиток сухопутних військ.