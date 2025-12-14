Россия - угроза: Финляндия созывает саммит стран Восточного фланга

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время выступления в эфире финского телевидения заявил, что 16 декабря в Хельсинки пройдет саммит Восточного фланга с участием Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. Участники саммита планируют договориться о сотрудничестве в развитии обороны и общей позиции в рамках ЕС.

"Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы", - сказал Орпо.

По его словам, лидеры указанных стран планируют "послать Брюсселю четкий сигнал" и получить деньги на оборонные проекты - для начала в размере 1,5 млрд евро. Однако уже в следующем году в многолетнем бюджете ЕС расходы могут достичь 135 миллиардов евро.

Среди планов новосозданной группы стран Восточного фланга - получить финансирование на улучшение безопасности границ, противовоздушную оборону, выявление и противодействие беспилотникам, а также развитие сухопутных войск.