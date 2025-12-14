Россия - угроза: Финляндия созывает саммит стран Восточного фланга

Группа стран Европейского Союза, которые расположены у российских границ, планирует на следующей неделе начать работу над конкретными мерами усиления обороноспособности, поскольку РФ представляет слишком большую угрозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время выступления в эфире финского телевидения заявил, что 16 декабря в Хельсинки пройдет саммит Восточного фланга с участием Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. Участники саммита планируют договориться о сотрудничестве в развитии обороны и общей позиции в рамках ЕС.
"Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы", - сказал Орпо.
По его словам, лидеры указанных стран планируют "послать Брюсселю четкий сигнал" и получить деньги на оборонные проекты - для начала в размере 1,5 млрд евро. Однако уже в следующем году в многолетнем бюджете ЕС расходы могут достичь 135 миллиардов евро.
Среди планов новосозданной группы стран Восточного фланга - получить финансирование на улучшение безопасности границ, противовоздушную оборону, выявление и противодействие беспилотникам, а также развитие сухопутных войск.
Отметим, только недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по его мнению, Альянс является следующей военной целью России. Он отметил, что уже давно перестал понимать, что происходит в голове у главы Кремля Владимира Путина.
В ответ на это в Кремле истерично отреагировали очередными угрозами. Там заявили, что европейские страны якобы забыли последствия Второй мировой войны, фактически пригрозив НАТО вторжением и подтвердив слова Рютте.