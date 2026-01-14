Росія забрала заводи данської компанії Rockwool під свій контроль

У заяві компанії сказано, що заводи буде виключено з консолідованої звітності, а чисту вартість їхнього бізнесу буде списано. При цьому наголошується, що їхній сукупний написав станом на 31 грудня становив 469 млн доларів.

Компанія додала, що відстоюватиме свої законні права відповідно до двостороннього інвестиційного договору між країнами, додавши таке:

"Ми не маємо оптимізму з приводу скасування рішення про передачу наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління", - заявили в компанії.

Після того, як Bloomberg повідомило про конфіскацію двох дочірніх компаній, акції Rockwool у вівторок впали на 8%.