Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила, что Россия взяла под свой контроль четыре компании на территории РФ. Теперь Rockwool не контролирует свои активы в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении компании сказано, что заводы будут исключены из консолидированной отчетности, а чистая стоимость их бизнеса будет списана. При этом отмечается, что их совокупный написал по состоянию на 31 декабря составлял 469 млн долларов.
Компания добавила, что будет отстаивать свои законные права в соответствии с двусторонним инвестиционным договором между странами, добавив следующее:
"Мы не питаем оптимизма по поводу отмены решения о передаче наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление", - заявили в компании.
После того, как Bloomberg сообщило о конфискации двух дочерних компаний, акции Rockwool во вторник упали на 8%.
Напомним, в конце декабря 2025 года генерал-майор ГУР Вадим Скибийкий заявил, что Россия усиливает гибридную войну против Европейского Союза.
В частности, расширилась агентурная сеть в медиа. Так, если в феврале 2025 года было зафиксировано 75 ключевых агентов влияния в ЕС, то в ноябре их было уже 169.
Также по словам Скибицкого, Москва использует тему о мире не для достижения согласия, а как информационный таран для дестабилизации европейских обществ.
Кроме того, в 2025 году над рядом стран Европы фиксировались дроны. Это прямой индикатор перехода гибридной войны в физическую плоскость.
