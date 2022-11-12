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Росія заборонила кораблям прохід через Керченську протоку: хто потрапив до списку

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Росія, Субота 12 листопада 2022 14:01
Росія заборонила кораблям прохід через Керченську протоку: хто потрапив до списку Фото: Росія заборонила деяким кораблям прохід через Керченську протоку (ілюстрація/Міноборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Росія заборонила прохід суден, завантажених за межами країни, через Керченську протоку в Азовське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після чого виникла пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту, тому рух ним перекрили. У Росії заявили, що причиною вибуху нібито став підрив вантажівки, яка рухалася мостом.

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