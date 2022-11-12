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Россия запретила кораблям проход через Керченский пролив: кто попал в список

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Россия, Суббота 12 ноября 2022 14:01
Россия запретила кораблям проход через Керченский пролив: кто попал в список Фото: Россия запретила некоторым кораблям проход через Керченский пролив (иллюстрация/Минобороны РФ)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, после чего возник пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли. В России заявили, что причиной взрыва якобы стал подрыв двигавшегося по мосту грузовика.

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