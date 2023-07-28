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Росія заблокувала прохід суден в акваторії Керченської протоки

Ілюстративне фото: Росія заблокувала прохід суден в акваторії Керченської протоки (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія заблокувала прохід будь-яких маломірних суден та плавзасобів у частині акваторії Керченської протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю.

Повідомляється, що за рішенням командування Міноборони РФ заборонено прохід усіх маломірних суден і плавзасобів у Темрюкському районі між мисами Хроні та Ахіллеон та північніше лінії між мисами Такіль та Панагія та береговою лінією.

Зазначається, що під обмеження потрапляють прогулянкові, вітрильні судна, надувні плавзасоби, гідроцикли, віндсерфи, сабдоски та їх аналоги.

При цьому заборона не діє лише для кораблів, катерів та суден військово-морського флоту, прикордонних органів та військ Нацгвардії Росії.

Крім того, заборона діє на постановки на якір, добування морських ссавців, рибальство придонними знаряддями, вибухові та інші підводні роботи, відбір зразків донного ґрунту, плавання з витравленим на якорі ланцюгом, проліт, зависання, приводнення, літальних апаратів та іншу діяльність у районах якірних стоянок.

Водночас дозволено транзитний рух цивільних судів Керч-Єнікальським каналом у світлий час доби згідно з графіком після проведення оглядів.

Блокада Чорного моря

Після того, як РФ вийшла з "зернової угоди", Міноборони країни-агресора заявило, що топитиме судна, які будуть йдуть в українські порти. Крім того, країни, чиї кораблі йтимуть до України, у Кремлі вважатимуть залученими до війни.

Зазначимо, що у Міноборони України повідомили, що РФ готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря.

Тим часом у Силах оборони назвали ознаки, що вказують на те, що росіяни готуються до блокади Чорного моря.

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Російська Федераціячорное мореКерченский мост