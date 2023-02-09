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Россия, вероятно, усилит наступление в Украине в ближайшие дни, - министр обороны Италии

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Четверг 09 февраля 2023 17:27
Россия, вероятно, усилит наступление в Украине в ближайшие дни, - министр обороны Италии Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия, вероятно, усилит наступление уже в ближайшее время. Союзники работают над тем, чтобы помочь Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы работаем с Украиной, чтобы помочь ей защититься от этой атаки, которая, похоже, усилится сегодня и в ближайшие дни", - заявил Крозетто.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как утверждало ГУР, российский диктатор Владимир Путин не достиг никаких стратегических задач, целей, которые объявлял в начале вторжения на территорию Украины.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия пока не готова к миру и готовит новое наступление в Украине.

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