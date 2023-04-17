Росія вже застосовує в боях нові "штурмові підрозділи": що про це відомо

За його словами, ворог дещо знизив активність в атаках і якість його дещо падає.

"Але з'явилися так звані "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Тепер і зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу, тому що останній фактично відняв можливість поповнювати ряди "вагнерівців" в'язнями. Натомість тепер Збройні сили РФ формуються цими людьми з кримінальним минулим", - розповів Дмитрашківський.

Коментуючи взяття в полон 15 російських військових під Мар'їнкою, він сказав, що це якраз були бійці зі "штурмових підрозділів Z".

"Всі вони розповідають, що мають погане забезпечення і стару зброю...Натомість вони розповідали, що дуже багато з цих підрозділів не дуже хочуть йти воювати. Саме тому зараз серед цих "вояків" ведеться робота, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ", - зазначив Дмитрашківський.

Передісторія

Нагадаємо, як ми писали, російські війська мають значні проблеми із боями у містах, а тому будуть пробувати вирішити це питання шляхом створення так званих загонів "Шторм Z".

Однак, як пояснювали РБК-Україна експерти, такий крок вчергове доводить, що великі проблеми з бойовими діями в містах і така нова тактика навряд чи допоможе ворогу. Детальніше про ці "штурмові підрозділи" росіян - читайте за посиланням.

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