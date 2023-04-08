Гальмують на кожній ділянці. Експерти вказали на слабке місце окупантів

Російські війська мають значні проблеми із боями у містах, а тому можуть спробувати вирішити це питання шляхом створення так званих загонів "Шторм Z". Втім, через відсутність необхідного досвіду це навряд чи допоможе окупантам.

Навіщо Росія вирішила створити загони для боїв у містах і чому вони навряд чи принесуть агресору успіх - РБК-Україна дізнавалося в експертів.

Проблеми в армії РФ

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі виданню зазначив, такі плани росіян вчергове доводять той факт, що у військ РФ є проблеми.

"Я не можу цю інформацію (про формування загонів "Шторм Z" - ред.) ні спростувати, ні підтвердити. Однак я можу сказати наступне: у російської армії взагалі великі проблеми з бойовими діями в містах", - зазначив Коваленко.

По-перше, як акцентував експерт, окупанти не володіють достатньо професійно саме мистецтвом ведення бойових дій у містах. Воно в них відсутнє тактично і стратегічно.

"По-друге, в мене викликає скепсис оцей "Шторм Z". Тому що "Шторм"- це підрозділи, які формуються у російських окупаційних військах ще з 2022 року. Але ці підрозділи є неповноцінними батальйоно-тактичними групами. Після того, як у росіян почалися з'являтися проблеми з особовим складом, технікою, штатною комплектацією цієї техніки в кожного підрозділу, то вони почали формувати ці підрозділи "Шторм", - нагадав Коваленко.

Він пояснив, що ці підрозділи були схожими на батальйоно-тактичну групу, але при цьому не мали достатньої кількості техніки, були обмежені. Тобто, це трохи видозмінені БТГ з урахуванням тих проблем, які виникали у російській армії. Їх використовували для штурмових дій з обмеженим ресурсом у польових умовах.

Для міських боїв треба навички

"Тому те, що їх зараз якось пов'язують саме з акцентом на міські бої - не виключаю, але це все ж викликає сумніви. Поясню чому. Для цього в першу чергу потрібні відповідні навички", - звертає увагу Коваленко.

Однак він зазначив, що цих навичок у новосформованих загонах не буде, якщо їм відведуть на навчання 2-3 тижні чи навіть місяць - це однаково не надасть потрібних умінь для ведення боїв у міських умовах.

"Те, що вони намагаються вирішувати проблему із боями у міських умовах, - це правда. Саме через це вони гальмують на кожній ділянці, де є населений пункт. Навіть зараз в Бахмуті ми бачимо як росіяни повільно просуваються в міських умовах, оскільки їм не вистачає саме досвіду", - підкреслив Коваленко.

"Росії треба хоч якісь результати"

Своєю чергою військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі виданню не виключив, що росіяни можуть вдатися до тактики формування цих спецзагонів. Але він закликав дочекатися верифікації інформації, що ворог дійсно готує так звані "Шторм Z".

"Аналітики інституту вивчення війни посилаються на неназваного офіцера запасу України, він виступає першоджерелом. Наскільки верифікована інформація і наскільки цей офіцер проінформований щодо створення такого типу підрозділів не зрозуміло. Чи не є це випадково інформаційним вкидом...", - сказав Селезньов.

За словами експерта, якщо взагалі дивитися на тенденцію, то російська армія має досвід застосування штурмових загонів.

"Зокрема, найманці ПВК "Вагнера", які виступали й виступають в якості гарматного м'яса. Фактично, вони гинуть в першому бою", - зазначив Селезньов.

Експерт пояснює, ця тактика є нищівною для "вагнерівців". Так само й для свіжомобілізованих чи в'язнів, яких використовують як "розхідний матеріал".

"Ймовірно, що така тактика (формування спецзагонів "Шторм Z" для вуличних боїв - ред.) може опрацьовуватися. Росії потрібні якісь результати", - зауважив Селезньов.

Передісторія

Нагадаємо, у нещодавньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) була оприлюднена інформація про те, що російське військове командування створює спеціалізовані ротні загони "Шторм-Z" для боїв серед міських забудов або захоплення укріплених пунктів.

Аналітики посилаються на дані неназваного українського офіцера запасу і називають його "надійним джерелом".

Повідомляється, що Росія формує спецпідрозділи "Шторм Z" з новообраних резервістів. Їх створюють поза структурою звичайних армійських підрозділів й потім "комбінують" зі вже існуючими полками та бригадами.

В ISW припустили, що ці загони можуть бути залучені вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Однак їх ефективність ставиться під сумнів оскільки вони проходять лише 10-15 днів пришвидшеної підготовки.

Тож аналітики дійшли до висновку, що цього часу буде занадто мало окупантам, щоб навчитися виконувати складні бойові завдання, зокрема, у міських забудовах.

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