Росія вже втратила в Бахмуті тисячі солдатів, - Гайдай

"Що стосується Бахмуту, то це вже більше навіть не в стратегічному військовому плані, хоча й таке є, а більш символізм, який дуже любить кремлівський режим. Плюс "кадирівці" та "вагнерівці" хочуть доказати та показати бункерному діду, що вони на щось спроможні. Але поки вони там втрачають тисячі своїх солдатів", - розповів Гайдай.

Він наголосив, плани ворога залишаються як і раніше не змінними, росіяни хочуть окупувати повністю Донецьку та Луганську області.

Зазначимо, аналітики американського Інституту вивчення війни ISW повідомили, що наступ росіян під Бахмутом видихнувся, росіяни визнали, що ЗСУ відтіснили частини угруповання "Вагнера" на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Нагадаємо, як розповідали українські військові, росіяни докладають всіх зусиль, щоб прорвати нашу оборону біля Бахмуту, але безрезультатно, окупанти продовжують зазнавати втрат.

Також повідомлялося, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.

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