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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вже програла. У Зеленського пояснили, що потрібно, аби агресія не повторилася у майбутньому

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для того, щоб Росія не повторила свою агресію проти України після завершення повномасштабної війни, потрібно притягнути винних до відповідальності та прийняти Україну до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, РФ вже програла цю війну, а мобілізація тільки відтягує її поразку у часі.

"Після того, як Україна звільнить території, а поразка РФ буде оформлена офіційно, треба зробити все, аби ru-агресія не повторилася. Це просто: спецтрибунал, вироки авторам війни та прийняття України в НАТО", - написав він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російська агресія в Україні ставить під загрозу весь міжнародний порядок. Тож у програші Росії зацікавлений увесь світ.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Україна не отримає достатньо озброєння, то війна може продовжитися.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України