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Россия вводит особый режим реагирования в приграничных с Украиной областях

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Среда 19 октября 2022 15:40
Россия вводит особый режим реагирования в приграничных с Украиной областях Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация ввела средний уровень реагирования в приграничных с Украиной областях. Также это касается временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Российской Федерации Владимир Путин.

Средний уровень реагирования был введен в:

  • Краснодарской области;
  • Белгородской области;
  • Брянской области;
  • Воронежской области;
  • Курской области;
  • Ростовской области;
  • Крыму;
  • Севастополе.

"Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополе режим (средний уровень реагирования), - говорится в указе диктатора.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин во время заседания Совбеза РФ объявил о введении военного положения во временно оккупированных регионах Украины.

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