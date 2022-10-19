Россия вводит особый режим реагирования в приграничных с Украиной областях
Российская Федерация ввела средний уровень реагирования в приграничных с Украиной областях. Также это касается временно оккупированных Крыма и Севастополя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента Российской Федерации Владимир Путин.
Средний уровень реагирования был введен в:
- Краснодарской области;
- Белгородской области;
- Брянской области;
- Воронежской области;
- Курской области;
- Ростовской области;
- Крыму;
- Севастополе.
"Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополе режим (средний уровень реагирования), - говорится в указе диктатора.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин во время заседания Совбеза РФ объявил о введении военного положения во временно оккупированных регионах Украины.
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