Росіяни атакували завод "Олейна" у Дніпрі, він належить американцям

Російські безпілотники влучили у завод "Олейна" в самому центрі Дніпра, який належить американській корпорації Bunge.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Дніпра Бориса Філатова.

За словами очільника міста, ворожі "Бандеролі" прилетіли по підприємству "Олейна", яке розташоване у середмісті. Він нагадав, що росіяни обстрілюють його вже не вперше.

Філатов підкреслив, що завод є американською власністю міжнародної корпорації Bunge.

"Те, що знають не всі. Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь", - додав він.

Міський голова зазначив, що російських окупантів не зупиняє факт належності майна компаніям зі США чи занепокоєння американських посадовців.

Філатов також розкритикував формулювання в медіа та офіційних повідомленнях, де об'єкт називають "підприємством харчової промисловості". На його думку, Україна має не приховувати деталі, а залучати МЗС і "волати на весь світ" про свідоме знищення РФ американських інвестицій та майна.

Оновлено о 15:13

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що внаслідок ворожого удару загинули щонайменше двоє людей, а підприємство зазнало серйозних пошкоджень.

"Це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії Москви проти американського бізнесу та економічних інтересів", - зазначив він.

Міністр підкреслив, що такі удари РФ підкреслюють нагальну необхідність посилити українську ППО та посилити тиск на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до дипломатії.

Удар по Coca-Cola на Київщині

Нагадаємо, 3 вересня завод Coca-Cola у Великій Димерці було атаковано дронами, після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Це одне з найбільших підприємств з виробництва безалкогольних напоїв у Європі.