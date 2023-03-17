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Росія втратить вплив у країнах ОДКБ через війну проти України, - ISW

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П'ятниця 17 березня 2023 04:19
Росія втратить вплив у країнах ОДКБ через війну проти України, - ISW Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія втратить військовий вплив у країнах ОДКБ, оскільки передислокувала звідти свої сили для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 16 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного наступу на Нагірний Карабах.

Водночас він заявив, що Вірменія повинна буде звернутися до Ради безпеки ООН, якщо РФ не зможе підтримувати у регіоні перемир'я, яке було встановлено договором від 9 листопада 2020 року.

"Російські "миротворчі сили" в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. Адже у березні 2022 року Москва передислокувала підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії - з Нагірного Карабаху в Україну", - мовиться у звіті.

В ISW нагадують, що у червні 2022 року в українському Генштабі відзвітували про те, що ЗСУ завдали серйозних втрат 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, знищивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1 800 одиниць особового складу бригади, що перебували в Україні.

"Москва втратить військовий вплив в країнах ОДКБ і Грузії, оскільки перекинула елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у Киргизстані, окупованій Абхазії та Південній Осетії і Таджикистані для війни проти України", - додали фахівці.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

  • ФСБ, схоже, намагається проникнути у російську оборонно-промислову базу в спосіб, що нагадує роботу КДБ з радянською військово-промисловою базою.
  • Пригожин заявив, що отримав запит для преси, який викриває змову на чолі з Путіним і Патрушевим з метою "нейтралізувати" ПВК "Вагнер".
  • Західні інформаційні агентства підтвердили, що китайські компанії продали військове обладнання та обладнання подвійного призначення невстановленим російським суб'єктам. Ці продажі здаються невеликими за масштабами, але можуть зменшити навантаження на російську оборонно-промислову базу та обійти спроби Заходу обмежити російський доступ до мікрочіпів.
  • Президент Сирії Башар Асад використав постановочне інтерв'ю російським пропагандистам для посилення інформаційних операцій РФ.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава надасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
  • Путін намагався запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, як частина зусиль Кремля з підготовки росіян до затяжної війни.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та його околицях, а також продовжували наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і в західній частині Донецької області.
  • Російські джерела стверджували, що українські сили проводили локальні обстріли в Запорізькій області.
  • Українські джерела повідомили, що російські війська посилили свою військово-морську присутність у Чорному морі.

Нагадаємо, аналітики припускають, що російський наступ на Бахмут Донецької області досягає кульмінації.

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