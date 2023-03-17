Росія втратить вплив у країнах ОДКБ через війну проти України, - ISW
Росія втратить військовий вплив у країнах ОДКБ, оскільки передислокувала звідти свої сили для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 16 березня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці нового широкомасштабного наступу на Нагірний Карабах.
Водночас він заявив, що Вірменія повинна буде звернутися до Ради безпеки ООН, якщо РФ не зможе підтримувати у регіоні перемир'я, яке було встановлено договором від 9 листопада 2020 року.
"Російські "миротворчі сили" в Нагірному Карабасі, швидше за все, недостатні. Адже у березні 2022 року Москва передислокувала підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади - єдиної спеціальної миротворчої бригади Росії - з Нагірного Карабаху в Україну", - мовиться у звіті.
В ISW нагадують, що у червні 2022 року в українському Генштабі відзвітували про те, що ЗСУ завдали серйозних втрат 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді РФ, знищивши близько 800 і поранивши близько 400 бійців з 1 800 одиниць особового складу бригади, що перебували в Україні.
"Москва втратить військовий вплив в країнах ОДКБ і Грузії, оскільки перекинула елементи постійно дислокованих російських сил зі своїх баз у Киргизстані, окупованій Абхазії та Південній Осетії і Таджикистані для війни проти України", - додали фахівці.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- ФСБ, схоже, намагається проникнути у російську оборонно-промислову базу в спосіб, що нагадує роботу КДБ з радянською військово-промисловою базою.
- Пригожин заявив, що отримав запит для преси, який викриває змову на чолі з Путіним і Патрушевим з метою "нейтралізувати" ПВК "Вагнер".
- Західні інформаційні агентства підтвердили, що китайські компанії продали військове обладнання та обладнання подвійного призначення невстановленим російським суб'єктам. Ці продажі здаються невеликими за масштабами, але можуть зменшити навантаження на російську оборонно-промислову базу та обійти спроби Заходу обмежити російський доступ до мікрочіпів.
- Президент Сирії Башар Асад використав постановочне інтерв'ю російським пропагандистам для посилення інформаційних операцій РФ.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава надасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
- Путін намагався запевнити російську громадськість, що війна в Україні не матиме значних довгострокових економічних наслідків, ймовірно, як частина зусиль Кремля з підготовки росіян до затяжної війни.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та його околицях, а також продовжували наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і в західній частині Донецької області.
- Російські джерела стверджували, що українські сили проводили локальні обстріли в Запорізькій області.
- Українські джерела повідомили, що російські війська посилили свою військово-морську присутність у Чорному морі.
Нагадаємо, аналітики припускають, що російський наступ на Бахмут Донецької області досягає кульмінації.
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