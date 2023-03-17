Россия потеряет влияние в странах ОДКБ из-за войны против Украины, - ISW
Россия потеряет военное влияние в странах ОДКБ, поскольку передислоцировала оттуда свои силы для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке нового широкомасштабного наступления на Нагорный Карабах.
В то же время он заявил, что Армения должна будет обратиться в Совбез ООН, если РФ не сможет поддерживать в регионе перемирие, которое было установлено договором от 9 ноября 2020 года.
"Российские "миротворческие силы" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недостаточны. Ведь в марте 2022 года Москва передислоцировала подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - единственной специальной миротворческой бригады России - из Нагорного Карабаха в Украину", - говорится в отчете.
В ISW напоминают, что в июне 2022 года в украинском Генштабе отчитались о том, что ВСУ нанесли серьезные потери 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде РФ, уничтожив около 800 и ранив около 400 бойцов из 1 800 единиц личного состава бригады, что находились в Украине.
"Москва потеряет военное влияние в странах ОДКБ и Грузии, поскольку перебросила элементы постоянно дислоцированных российских сил со своих баз в Кыргызстане, оккупированной Абхазии и Южной Осетии и Таджикистане для войны против Украины", - добавили специалисты.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- ФСБ, похоже, пытается проникнуть в российскую оборонно-промышленную базу в способ, напоминающий работу КГБ с советской военно-промышленной базой.
- Пригожин заявил, что получил запрос для прессы, разоблачающий сговор во главе с Путиным и Патрушевым с целью "нейтрализовать" ЧВК "Вагнер".
- Западные информагентства подтвердили, что китайские компании продали военное оборудование и оборудование двойного назначения неустановленным российским субъектам. Эти продажи кажутся небольшими по масштабам, но могут снизить нагрузку на российскую оборонно-промышленную базу и обойти попытки Запада ограничить российский доступ к микрочипам.
- Президент Сирии Башар Асад использовал постановочное интервью российским пропагандистам для усиления информационных операций РФ.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава предоставит Украине четыре истребителя МиГ-29.
- Путин пытался заверить российскую общественность, что война в Украине не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий, вероятно, как часть усилий Кремля по подготовке россиян к затяжной войне.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
- Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и его окрестностях, а также продолжали наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк и в западной части Донецкой области.
- Российские источники утверждали, что украинские силы производили локальные обстрелы в Запорожской области.
- Украинские источники сообщили, что российские войска усилили свое военно-морское присутствие в Черном море.
Напомним, аналитики предполагают, что российское наступление на Бахмут Донецкой области достигает кульминации.
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