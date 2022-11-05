Росія втратила вже понад 75 тисяч військових у війні проти України, - Генштаб

Минулої доби українські військові ліквідували ще 600 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни втрати Росії склали 75 440 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.11 орієнтовно склали:
За добу
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не має можливостей для навчання великої кількості мобілізованих. Непідготовлені війська не зможуть додати наступального потенціалу.
Також у Міноборони Британії розповіли, що російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з автоматами 1950-х років. Багато хто з них у непридатному для використання стані через погане зберігання.
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