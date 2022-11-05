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Россия потеряла уже более 75 тысяч военных в войне против Украины, - Генштаб

Фото: Россия потеряла уже более 75 тысяч военных в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 600 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 75440 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 75440 (+600);
  • танков - 2758 (+8);
  • боевых бронированных машин - 5601 (+21);
  • артиллерийских систем - 1776 (+4);
  • РСЗО - 391 (+0);
  • средства ПВО - 202 (+1);
  • самолетов - 277 (+0);
  • вертолетов - 260 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12);
  • крылатые ракеты - 399 (+2);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10);
  • специальная техника - 155 (+0).

За сутки н

Напомним, по данным британской разведки, Россия не имеет возможностей для обучения большого числа мобилизованных. Неподготовленные войска не смогут добавить наступательного потенциала.

Также в Минобороны Британии рассказали, что российских мобилизованных оправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

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