Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, - ВСУ

Фото: россияне потеряли за сутки более 240 единиц техники (Getty Images)

За последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников. В целом агрессор потерял за сутки 263 единицы техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.