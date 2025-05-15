Россия потеряла на войне с Украиной более 970 тысяч солдат, - ВСУ
Фото: россияне потеряли за сутки более 240 единиц техники (Getty Images)
За последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 солдат, вертолет и 140 беспилотников. В целом агрессор потерял за сутки 263 единицы техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 970 590 (+1220) человек ликвидировано;
- танков - 10 812 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 22 514 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 27 872 (+45) ед;
- РСЗО - 1384 (+2) ед;
- средства ПВО - 1166 (+1) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 000 (+140) ед;
- крылатых ракет - 3197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 48 547 (+165) ед;
- специальной техники - 3892 (+8) ед.
Дроновая атака России
Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
На этот раз агрессор направил ударные цели на западные области страны.
Утром раздавались мощные взрывы в Ивано-Франковске и области.
Также были слышны взрывы в Луцке.
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