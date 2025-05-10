Росія втратила на війні ще понад 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу

Ситуація на фронті

Російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я" з 8 по 11 травня. Однак насправді воно не виконується на практиці.

Так, за останню добу на фронті російсько-української війни сталося 162 бойових зіткнення.

Росіяни близько 200 разів обстріляли Сумську область, загинули троє цивільних людей.

За даними посольства США, найближчим часом Росія вчинить нову масштабну атаку проти України.

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