UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія втратила на війні ще понад 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу

Фото: російські загарбники втратили багато техніки на фронті за останню добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 9 на 10 травня, російські загарбники втратили на фронті понад 1300 солдатів і 106 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 964 580 (+1310) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 790 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 440 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 27 637 (+49) од.;
  • РСЗВ - 1380 од.;
  • засоби ППО - 1158 (+1) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 482 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 3197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 47 830 (+106) од.;
  • спеціальної техніки - 3875 (+3) од.

Ситуація на фронті

Російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я" з 8 по 11 травня. Однак насправді воно не виконується на практиці.

Так, за останню добу на фронті російсько-української війни сталося 162 бойових зіткнення.

Росіяни близько 200 разів обстріляли Сумську область, загинули троє цивільних людей.

За даними посольства США, найближчим часом Росія вчинить нову масштабну атаку проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні