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Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба

Фото: российские захватчики потеряли много техники на фронте за последние сутки (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 9 на 10 мая, российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат и 106 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 964 580 (+1310) человек ликвидировано;
  • танков - 10 790 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 440 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 27 637 (+49) ед;
  • РСЗО - 1380 ед;
  • средства ПВО - 1158 (+1) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 482 (+36) ед;
  • крылатых ракет - 3197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 830 (+106) ед;
  • специальной техники - 3875 (+3) ед.

Ситуация на фронте

Российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 11 мая. Однако на самом деле оно не выполняется на практике.

Так, за последние сутки на фронте российско-украинской войны произошло 162 боевых столкновения.

Россияне около 200 раз обстреляли Сумскую область, погибли трое гражданских людей.

По данным посольства США, в ближайшее время Россия предпримет новую масштабную атаку против Украины.

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Война в Украине