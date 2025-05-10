Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба

Ситуация на фронте

Российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 11 мая. Однако на самом деле оно не выполняется на практике.

Так, за последние сутки на фронте российско-украинской войны произошло 162 боевых столкновения.

Россияне около 200 раз обстреляли Сумскую область, погибли трое гражданских людей.

По данным посольства США, в ближайшее время Россия предпримет новую масштабную атаку против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.