Росія втратила на війні ще понад 1300 солдатів: оновлені дані Генштабу
За останню добу з 9 на 10 травня, російські загарбники втратили на фронті понад 1300 солдатів і 106 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 964 580 (+1310) осіб ліквідовано;
- танків - 10 790 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 22 440 (+7) од.;
- артилерійських систем - 27 637 (+49) од.;
- РСЗВ - 1380 од.;
- засоби ППО - 1158 (+1) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 482 (+36) од.;
- крилатих ракет - 3197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 47 830 (+106) од.;
- спеціальної техніки - 3875 (+3) од.
Ситуація на фронті
Російський диктатор Володимир Путін оголосив "перемир'я" з 8 по 11 травня. Однак насправді воно не виконується на практиці.
Так, за останню добу на фронті російсько-української війни сталося 162 бойових зіткнення.
Росіяни близько 200 разів обстріляли Сумську область, загинули троє цивільних людей.
За даними посольства США, найближчим часом Росія вчинить нову масштабну атаку проти України.
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