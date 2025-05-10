Россия потеряла на войне еще более 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
За последние сутки с 9 на 10 мая, российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат и 106 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 964 580 (+1310) человек ликвидировано;
- танков - 10 790 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 440 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 27 637 (+49) ед;
- РСЗО - 1380 ед;
- средства ПВО - 1158 (+1) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 482 (+36) ед;
- крылатых ракет - 3197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 830 (+106) ед;
- специальной техники - 3875 (+3) ед.
Ситуация на фронте
Российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 8 по 11 мая. Однако на самом деле оно не выполняется на практике.
Так, за последние сутки на фронте российско-украинской войны произошло 162 боевых столкновения.
Россияне около 200 раз обстреляли Сумскую область, погибли трое гражданских людей.
По данным посольства США, в ближайшее время Россия предпримет новую масштабную атаку против Украины.
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