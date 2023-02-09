Росія втратила у війні ще 910 окупантів та десяток ББМ: дані Генштабу

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 910 окупантів. Також було знищено десяток ББМ, 8 артсистем та 6 безпілотників росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу українські бійці уразили два пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.
Додамо, також вчора прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та ліквідували ворожий підрозділ.
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