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Росія втратила у війні ще 910 окупантів та десяток ББМ: дані Генштабу

Фото: втрати російських військ складають вже близько 135 010 убитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 910 окупантів. Також було знищено десяток ББМ, 8 артсистем та 6 безпілотників росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2244 (+8) од,
  • РСЗВ - 463 (+2) од,
  • засоби ППО - 232 (+4) од,
  • літаків - 295 (+0) од,
  • гелікоптерів - 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 211 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці уразили два пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Додамо, також вчора прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та ліквідували ворожий підрозділ.

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