Россия потеряла в войне еще 910 оккупантов и десяток ББМ: данные Генштаба

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 910 оккупантов. Также было уничтожено десяток ББМ, 8 артсистем и 6 беспилотников россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки украинские бойцы поразили два пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.
Добавим, также вчера пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом и ликвидировали вражеское подразделение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.