Росія втратила на війні ще 1200 солдатів, РСЗВ і десятки БПЛА: оновлені дані Генштабу

За останню добу з 29 на 30 серпня, росіяни втратили на фронті 1200 солдатів, систему ППО і 23 артилерійських системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, армія російського агресора просунулася на кількох напрямках у Донецькій області.

Росіяни мають кілька варіантів і завдань для захоплення Покровська і Мирнограда.

За даними Генштабу, 29 серпня на фронті була зафіксована рекордна кількість бойових зіткнень. Найбільше - в Донецькій області.

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