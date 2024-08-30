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Россия потеряла на войне еще 1200 солдат, РСЗО и десятки БПЛА: обновленные данные Генштаба

Пятница 30 августа 2024 07:40
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Россия потеряла на войне еще 1200 солдат, РСЗО и десятки БПЛА: обновленные данные Генштаба Фото: россияне потеряли на войне более тысячи солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 29 на 30 августа, россияне потеряли на фронте 1200 солдат, систему ПВО и 23 артиллерийских системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 613 590 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 8574 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 722 (+23) ед;
  • артиллерийских систем - 17 572 (+23) ед;
  • РСЗО - 1175 (+1) ед;
  • средства ПВО - 940 (+1) ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 453 (+84) ед;
  • крылатых ракет - 2556 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 763 (+57) ед;
  • специальной техники - 2967 (+2) ед.

Россия потеряла на войне еще 1200 солдат, РСЗО и десятки БПЛА: обновленные данные Генштаба

Напомним, по данным ISW, армия российского агрессора продвинулась на нескольких направлениях в Донецкой области.

Россияне имеют несколько вариантов и задач для захвата Покровска и Мирнограда.

По данным Генштаба, 29 августа на фронте было зафиксировано рекордное количество боевых столкновений. Больше всего - в Донецкой области.

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