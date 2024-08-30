Россия потеряла на войне еще 1200 солдат, РСЗО и десятки БПЛА: обновленные данные Генштаба
Фото: россияне потеряли на войне более тысячи солдат за сутки (Getty Images)
За последние сутки с 29 на 30 августа, россияне потеряли на фронте 1200 солдат, систему ПВО и 23 артиллерийских системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 613 590 (+1200) человек ликвидировано;
- танков - 8574 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 16 722 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 17 572 (+23) ед;
- РСЗО - 1175 (+1) ед;
- средства ПВО - 940 (+1) ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 453 (+84) ед;
- крылатых ракет - 2556 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 763 (+57) ед;
- специальной техники - 2967 (+2) ед.
Напомним, по данным ISW, армия российского агрессора продвинулась на нескольких направлениях в Донецкой области.
Россияне имеют несколько вариантов и задач для захвата Покровска и Мирнограда.
По данным Генштаба, 29 августа на фронте было зафиксировано рекордное количество боевых столкновений. Больше всего - в Донецкой области.
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