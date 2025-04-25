Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 24 на 25 квітня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів та понад 241 одиницю військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:
Напередодні ввечері та впродовж минулої ночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
Зокрема, агресор вдарив ударними дронами по Харкову. Внаслідок п'яти вибухів, у місті загорілося цивільне підприємство і зазнали пошкоджень будинки.
Вдень у четвер армія РФ обстріляла місто Краматорськ у Донецькій області. Пошкоджені залізничний вокзал і технічні будівлі станції.
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