Россия потеряла на фронте еще 1170 солдат и много техники, - Генштаб

Воздушные атаки России

Накануне вечером и в течение прошлой ночи российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

В частности, агрессор ударил ударными дронами по Харькову. В результате пяти взрывов, в городе загорелось гражданское предприятие и получили повреждения дома.

Днем в четверг армия РФ обстреляла город Краматорск в Донецкой области. Повреждены железнодорожный вокзал и технические здания станции.

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