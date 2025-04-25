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Россия потеряла на фронте еще 1170 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: украинские военные уничтожили много техники оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 24 на 25 апреля, россияне потеряли на фронте 1170 солдат и более 241 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 946 500 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 10 703 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 315 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 26 895 (+72) ед;
  • РСЗО - 1372 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1144 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 779 (+119) ед;
  • крылатых ракет - 3196 (+48) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45 906 (+151) ед;
  • специальной техники - 3860 ед.

Воздушные атаки России

Накануне вечером и в течение прошлой ночи российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

В частности, агрессор ударил ударными дронами по Харькову. В результате пяти взрывов, в городе загорелось гражданское предприятие и получили повреждения дома.

Днем в четверг армия РФ обстреляла город Краматорск в Донецкой области. Повреждены железнодорожный вокзал и технические здания станции.

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