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Росіяни атакували Краматорськ: пошкоджено вокзал (фото)

Краматорськ, Четвер 24 квітня 2025 18:07
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Росіяни атакували Краматорськ: пошкоджено вокзал (фото) Фото: росіяни вдарили по Краматорську (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Каріна Левицька

В результаті російської атаки постраждав Краматорськ Донецької області. Під ударом окупантів опинився вокзал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Краматорської МВА Олександра Гончаренка та "Укрзалізницю".

"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", - повідомили в "Укрзалізниці".

За даними УЗ, працівники вокзалу та пасажири не постраждали, а рух поїздів здійснюється за графіком.

На зображенні може бути: текстФото: росіяни вдарили по Краматорську (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)

Гончаренко також повідомив, що Краматорськ зазнав ворожого удару та опублікував фото пошкоджень.

"Зʼясовуємо наслідки, - додав мер.

Обстріл України 24 квітня

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 24 квітня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням дронів та різних типів ракет.

Під ударом були зокрема Київ, Харків, Павлоград та інші регіони. Всюди зафіксовано руйнування. Є інформація про жертв, а також багатьох постраждалих.

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом було зафіксовано понад 200 повітряних цілей.

Докладніше про російську атаку на Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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Краматорськ Війна Росії проти України
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