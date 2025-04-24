Росіяни атакували Краматорськ: пошкоджено вокзал (фото)
В результаті російської атаки постраждав Краматорськ Донецької області. Під ударом окупантів опинився вокзал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Краматорської МВА Олександра Гончаренка та "Укрзалізницю".
"Країна-агресор продовжує атакувати мирні українські міста: в результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Краматорського вокзалу та будівлі інших виробничих приміщень станції", - повідомили в "Укрзалізниці".
За даними УЗ, працівники вокзалу та пасажири не постраждали, а рух поїздів здійснюється за графіком.
Фото: росіяни вдарили по Краматорську (facebook.com alexander.vasilyevich.goncharenko)
Гончаренко також повідомив, що Краматорськ зазнав ворожого удару та опублікував фото пошкоджень.
"Зʼясовуємо наслідки, - додав мер.
Обстріл України 24 квітня
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 24 квітня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням дронів та різних типів ракет.
Під ударом були зокрема Київ, Харків, Павлоград та інші регіони. Всюди зафіксовано руйнування. Є інформація про жертв, а також багатьох постраждалих.
Український президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом було зафіксовано понад 200 повітряних цілей.
Докладніше про російську атаку на Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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