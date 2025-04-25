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Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб

П'ятниця 25 квітня 2025 07:51
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Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб Фото: українські військові знищили багато техніки окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 24 на 25 квітня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів та понад 241 одиницю військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 946 500 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 703 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 315 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 26 895 (+72) од.;
  • РСЗВ - 1372 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1144 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 779 (+119) од.;
  • крилатих ракет - 3196 (+48) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 45 906 (+151) од.;
  • спеціальної техніки - 3860 од.

Росія втратила на фронті ще 1170 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Повітряні атаки Росії

Напередодні ввечері та впродовж минулої ночі російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Зокрема, агресор вдарив ударними дронами по Харкову. Внаслідок п'яти вибухів, у місті загорілося цивільне підприємство і зазнали пошкоджень будинки.

Вдень у четвер армія РФ обстріляла місто Краматорськ у Донецькій області. Пошкоджені залізничний вокзал і технічні будівлі станції.

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